『綺麗❗️現行 ケープ ジャージースウェットシャツ ヴァレンティノ ローズブロッサム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 41分に出品され04月26日 14時 41分に終了予定です。即決価格は32,500円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WB3MF10M6HC_0NO



ジャージー製のヴァレンティノ ローズ ブロッサム スウェットシャツです。

ヴァレンティノ ローズ ブロッサム刺繍

フードとフロントポケットのディテール

フロントのファスナーで開閉

ケープフィット

素材：ジャージ―（コットン 100%）

裏地なし



数回着用したのみ目立ったシミや汚れはないと思います。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨





✿ブランド名 ヴァレンティノ



✿カラー ブラック



✿素材 コットン



★ コート



サイズ L



肩幅 約55cm

身幅 約60cm

着丈 約60cm



⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



✿付属品 なし



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⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m



✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 綺麗❗️現行

ケープ

ジャージースウェットシャツ

ヴァレンティノ

ローズブロッサム