『DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 52分に出品され03月29日 20時 52分に終了予定です。即決価格は18,860円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN

(デニムアンドサプライ ラルフローレン)

size M

着丈約80 ・身幅約58 ・肩幅約48 ・袖丈約67 ㌢



新品未使用タグ有

ヴィンテージ加工

厚手のコットン素材

裏ハーフボア仕様



数年前に表参道のRALPH店舗にて購入後、自宅保管

素人採寸、保管ですので古着にご理解ない方、タバコに神経質な方はご遠慮下さい。



#ラルフローレン #RRL #希少

#ダメージ #コート #防寒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デニムアンドサプライラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DENIM

&

SUPPLY

RALPH

LAUREN

ジャケット