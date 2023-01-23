『レア★COACH ミッキー Keith Haring ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 17時 18分に出品され04月08日 17時 18分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 汚れ・破れなど···なし



1度しか使用してなくて

クローゼットに保管してありました…





COACHのロゴキーホルダーは取ったあと

おそらく処分してしまいました。。



状態は未使用に近く傷は無いです。



よろしくお願い致します✩.*˚ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レア★COACH

ミッキー

Keith

Haring

ショルダーバッグ