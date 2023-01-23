『【エディーバウアー】ダウンジャケット メンズ フーディ 洗える 防寒 DB410【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 23時 43分に出品され05月14日 23時 43分に終了予定です。即決価格は12,623円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️即購入/深夜早朝大歓迎⭐️商品No：DB410-200

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セール対象：合計金額2000円～





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☆ブランド

エディーバウアー Eldei Bauer



☆サイズ/タグ表記：L



着丈 80

身幅 65

裄丈 85



写真の採寸表も併せて確認ください。



☆素材/ ナイロン グースダウン





☆テイスト/ カジュアル シンプル ベーシック アクティブ スポーツ ストリート アウトドア アメカジ 防寒 キャンプ





☆メインカラー/ ネイビー



☆商品状態

写真と採寸表でも確認お願いします。

まだまだご愛用いただけます♡



☆ポイント

ダウンを使用した上質なダウンジャケットです。

フードは取り外しできる2WAY使用！



洗えるウォッシャブル素材でホームクリーニング可能◎



♪・*:.。。.。.:*・♪゜・*:.。.。.:*・♪゜・*:.。



☆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストアなど



☆注意点はプロフィールを参照ください。





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スタイル別アイテム

【 #tr_カジュアル系 】

【 #tr_アクティブ系 】



カラー...ブルー

サイズ...L

素材(詰め物)...フェザー

素材(詰め物)...グース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【エディーバウアー】ダウンジャケット

メンズ

フーディ

洗える

防寒

DB410