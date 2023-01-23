『【限定コラボ】ステューシーアーチロゴ パイル リバースウィーブ パーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 58分に出品され03月10日 03時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅ステューシー アーチロゴ リバースウィーブ

お得情報を載せてますのでお読みください。



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✅商品情報



ステューシー STUSSY アーチロゴ パイルロゴ

チャンピオン限定コラボ

リバースウィーブ REVERSE WEAVE



人気モデルで即売れするアイテムです。



シンプルなデザインで着回し力が抜群です。

アウターとの合わせで様々な表情を楽しめて

コーデの幅が広がります。



ステューシーは菅田将暉さん、木村カエラさんや仲里依紗さんが愛用。海外セレブにも大人気です。



・色柄：黒 ブラック、赤 レッド

・サイズ表記： M

・素材：綿 90%、ポリエステル 10%

・状態：使用感があり、少し毛羽立ちがあります。その他に汚れやダメージはありません。





✅サイズ詳細

平置き採寸

肩幅···48cm

身幅···52cm

袖丈···62cm

着丈···66cm





※大手古着屋で購入した確実正規品ですので、安心して購入して下さい。





✅フォロー割でお得に購入頂けます

詳細はプロフィールをご覧下さい



✅発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。



✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。



✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。



是非、この機会に運命の古着を見つけて下さい。

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#ピース_ステューシーはこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【限定コラボ】ステューシーアーチロゴ

パイル

リバースウィーブ

パーカー