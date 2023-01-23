『x-girl 2023 福袋 120サイズ 新品 抜き取りなし【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 10時 53分に出品され04月21日 10時 53分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ120

新品未使用

抜き取りなし

どれも使いやすいと思います^_^



圧縮して発送いたします。

宜しくお願い致します。





【ブランド情報】

このセットは、人気ブランド「x-girl」のアイテムです。特にキッズ向けにデザインされており、スタイリッシュでありながら快適さも兼ね備えています。



【セット内容】

この福袋には、ホワイトのフード付きジャケット、パープルのトップス、デニムスカート、黒のレギンスが含まれています。多様なコーディネートが楽しめるアイテムが揃っています。



【サイズとスタイル】

サイズは120で、成長期の子供にぴったりです。数量限定の福袋スタイルで、特別感があります。



- ブランド: x-girl

- サイズ: 120

- 色: ホワイト

- 限定品: 数量限定

- スタイル: 福袋

- デザイン: フード付きジャケット

- その他アイテム: パープルのトップス、デニムスカート、黒のレギンス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 120cm ブランド: エックスガール