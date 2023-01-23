『カシオ G-SHOCK GW-9400-1JF Gショック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 08時 31分に出品され04月06日 08時 31分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 G-SHOCK レンジマン GW-9400J-1JF

数年前、購入しました。

数回しか使用しておらず、目立った傷はありません。個人的には程度の良い物だと思います。

カーボンベルトによくあるヒビは見当たりませんのでご安心ください。

特に動作に問題は無いと思います。

素人保管のため、完璧を求める方は購入をお控えください。

付属品は写真が全てです。

この化粧箱のレンジマンは今となっては希少かもしれません。

時計が増えすぎたため、やむなく断捨離のための出品です。

値下げ不可。NC NRでお願いいたします。

ご質問ありましたら、お気軽にお問い合わせください。



ブランド: カシオ

モデル/商品名: G-SHOCK

品番: GW-9400



#CASIO

#CASIO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ カシオ

G-SHOCK

GW-9400-1JF

Gショック