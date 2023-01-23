『TATRAS ダウンジャケット ドミツィアーノ Mサイズ 2021-22モデル【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 16時 47分に出品され02月13日 16時 47分に終了予定です。即決価格は45,000円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラスのドミツィアーノです。

お色はブラック。

サイズは02のMサイズです。

2021-22モデルです。



※ギャランティーカード、ガーメントケース、ハンガー付属します。

※質問やお値段交渉等、気軽にコメントください。

※高級ウールダウン特有の僅かな毛羽立ち、毛玉ホコリ等はご容赦ください。



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TATRAS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

ダウンジャケット ドミツィアーノ Mサイズ



2021-22モデル