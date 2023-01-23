『IBIZA イビサ レザー ハンドバッグ 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 37分に出品され03月28日 05時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品:IBIZA イビザ レザー ハンドバッグ 黒



特徴:イビサの柔らかく手触りの良いレザーのハンドバッグです。



サイズ:

W35cm×H25cm×D10cm

ハンドル高さ22センチ

※誤差についてはご了承願います。



外側:スナップボタンポケット

(内側に2ポケット)

内側:3ポケット



未使用ですが、自宅保管ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イビサ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ IBIZA

イビサ レザー

ハンドバッグ

黒