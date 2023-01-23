『新品未開封★東芝 レグザブルーレイ DBR-W2010【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 03時 47分に出品され04月04日 03時 47分に終了予定です。即決価格は20,671円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚠️お値下げ不可

匿名配送

即購入可能



※現状のダンボール箱をビニールで包んでその上に伝票を貼って配送いたします





▶︎新品未開封



東芝 REGZA



東芝 DBR-W2010 ブルーレイレコーダー レグザブルーレイ

参考価格57710円(税込)





●「クラウドAI高画質連携」搭載 レグザブルーレイ

レグザのクラウドAIテクノロジーと連携・高画質化



●好評の時短ボタン「自動スキップ再生」

時短ボタンで録りためた番組を効率よく視聴可能

【仕様】

本体サイズ(高さ×幅×奥行)：46×430×210mm

重量：2.6Kg



※初期不良などはメーカーにご確認やご連絡をお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レグザ