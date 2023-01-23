『Hoochie Coochie フーチークーチー ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 08時 32分に出品され04月19日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用品】



Hoochie Coochie フーチークーチー



ウールトレンチコート

ロングコート



ブラウン



サイズ M



着丈：110cm

身幅：60cm

肩幅：46cm

袖丈：58cm





メルトンウールを使用したトレンチコート。



軽く柔らかな着心地です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: フーチークーチー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Hoochie

Coochie



フーチークーチー





ロングコート