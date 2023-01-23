『美品 ヤッターマン ドロンジョ リバーシブルスカジャン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 17時 43分に出品され03月19日 17時 43分に終了予定です。即決価格は14,650円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 発送はヤマト運輸又は佐川急便で発送致します。

発送方法のご指定はお受けしておりません。

予めご了承下さいませ。



※値下げについて

フォロー割以外の値下げはお断りしております。

その他の値下げ交渉はご遠慮下さい。

またフォロー割の割引額は下記の通りでございます。



5000円未満の商品は200円引き

5000円以上の商品は300円引き

10000円以上は500円引きとさせていただきます。

※商品の最低価格は1000円です、それ以下の値引きはできません。





美品 ヤッターマン ドロンジョ リバーシブルスカジャン



サイズ：XL



カラー：BK/RED



素材：ポリエステル100%(表記タグございません。)



付属品：写っているものが全てです。



着丈：67cm

身幅：60cm

裄丈：92cm

素人寸法の為、多少の誤差はご了承願います。



写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。



袖に小さなシミがあります。その他は目立ったダメージのないお品です。

自宅保管のため完全な新品ではありませんので、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。



古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。



取り置き、専用、着画はお断りしております。



1118-1

2400030990025

#shii_ta11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

ヤッターマン

ドロンジョ

リバーシブルスカジャン