『機動戦艦ナデシコ ビンテージ Tシャツ アニメ XL【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 03時 22分に出品され04月03日 03時 22分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 機動戦艦ナデシコ ビンテージ Tシャツ



サイズ XL

身幅59、着丈75.5、肩幅52、袖丈20



袖、裾ダブルステッチ



古着ですのでご理解ある方のみの購入でお願いします







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