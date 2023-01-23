『ジャマンピュエッシュ がま口装飾バッグ 美品‼️【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 08分に出品され03月15日 06時 08分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャマンピュエッシュ がま口装飾バッグ

美品‼️



横32

縦23

持ち手57 ※肩掛け可能。



シャンパンゴールドレザーにベージュやブラウンカラーが素敵ながま口バッグです。バッグサイドのリボン装飾も可愛らしいポイントです。





アッシュペーフランス

goldie H.P.FRANCE

H.P.FRANCE BIJOUX

JAMIN PUECH

drama 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャマンピュエッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジャマンピュエッシュ がま口装飾バッグ







美品‼️