『Supreme NIKE Hooded Sweatshirt 新品未使用 S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 01分に出品され03月25日 04時 01分に終了予定です。即決価格は14,100円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supreme NIKE Hooded Sweatshirt



supremeオンラインで購入した確実正規品です。



サイズ S



カラー···グレー



肩幅···55cm

身幅···57cm

袖丈···55cm

着丈···67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

NIKE

Hooded

Sweatshirt

新品未使用 S