『maison de dolce オーガンジーブルゾン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 23分に出品され03月19日 00時 23分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 maison de dolce オーガンジーブルゾン



新品未使用でタグ付きです。

シアー素材のブルゾンです。

上品な透け感があり、裾の絞れるデザインで様々なボトムとの相性を楽しめます。



送付はコンパクトにして送付致します。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ maison

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dolce

オーガンジーブルゾン