『工房ゆずりは 土鍋 ６号 間取黄花紋 IHOK 直火OK 直径19cm 一人用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 24分に出品され03月18日 12時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



女性だけの「工房ゆずりは」の土鍋です。IH、直火の両方に使えます。（IHを使用の場合は、付属のステンレスプレートを鍋の中に入れて使います。）蓋部分は工房ゆずりはで作ったものです。土鍋本体は、国産萬古焼（利行窯）です。200V3kwのIHも使えます。詳しい使用上の注意は、説明書の写真をご覧ください。



ゆずりはの土鍋で食卓が明るくなると思います。ご自分へのプレゼントにもお薦めです。



一度も使っておりません。海外へのお土産にもどうぞ。



直径（本体）：19cm 直径（取手含む）：22cm 高さ（蓋を含む）：12.5cm 重さ：1150g 容量：1,200cc(満水時)



素人の計測なので、誤差がある場合があります。 また、ご覧のスマホにより実際の色と異なる場合があります。

壊れないようしっかり梱包してお届けいます。

何卒よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用