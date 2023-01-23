『UNIQLO ユニクロ テーラードジャケット【S】黒 仕事 メンズ おしゃれ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 00時 29分に出品され03月23日 00時 29分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 23.966



✨✨お得な情報はこちらからᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨✨



■フォローして下さったら1000円以上の商品を表示金額から10％引き❤️



■気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨





٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭





○コンディション





目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡





----------------------------------------------





○表記サイズ/ S





○平置きサイズ



着丈【 66㌢ 】



身幅【 36㌢ 】



肩幅【 43㌢ 】



袖丈【 59㌢ 】



◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。

予めご了承くださいませm(_ _)m





----------------------------------------------







モンブランのお洋服はこちらからご覧ください

(*^^*)





#モンブラン出品商品一覧



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋/古物市場



※鑑定済の正規品です。







カラー···ブラック

素材···ウール

柄···無地

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNIQLO

ユニクロ テーラードジャケット【S】黒 仕事 メンズ おしゃれ