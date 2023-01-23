『90s alice in chains rooster Tシャツ Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 06分に出品され03月11日 23時 06分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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□商品

アリスインチェインズ ルースター Tシャツ



DIRT



□カラー

ブラック







□状態

USED

詳細

目立った傷や汚れなし







□サイズ

L size

詳細



着丈/身幅/袖丈







□発送方法

メルカリ便







□備考



質問等あれば受け付けます。

あくまでも古着ですのでご理解ある方のみご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

alice

in

chains

rooster

Tシャツ

Lサイズ