『カーハートデトロイトジャケット J97DES【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 22分に出品され03月29日 15時 22分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【状態】

写真をご確認下さい。

また、写真の追加などありましたら、コメントお願いします。



あくまでも古着とお考えください。

しかし、まだまだ着用していただける商品となっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハートデトロイトジャケット

J97DES