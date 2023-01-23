『LOUIS VUITTON ネヴァーフル MM ダミエアズール トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 02時 24分に出品され04月11日 02時 24分に終了予定です。即決価格は29,069円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン LOUIS VUITTON ネヴァーフル MM ダミエアズール トートバッグ





サイズ約:縦28.5cm × 横上部45cm・下部32cm × 幅15cm

※素人採寸ですので誤差はご了承ください。



長期保管品のため内側に変色、汚れがあり、中側は全体的に状態はよくありません。



付属品無し。



数年前、表参道店で購入しました。正規品なので、ご安心ください。





使用した中古品に御理解のある方。よろしくお願い致しますm(__)m







★すり替え防止のため、こちらのお品物は返品を受けつけませんので、良く検討されてからのご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ネヴァーフル MM ダミエアズール トートバッグ