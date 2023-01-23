『Dream Sister Jane ドレス ワンピース 新品未使用XS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 05分に出品され03月27日 05時 05分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dream Sister Janのワンピースです。

着用の機会がなかったので出品します。



新品未使用 タグ付き

サイズxs 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ドリームシスタージェーン

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