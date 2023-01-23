『古着 カモフラージュ モッズコート コットン【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 07時 37分に出品され03月31日 07時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなカモフラージュデザイン】

このモッズコートは、特徴的なカモフラージュ柄が施されており、アウトドアやカジュアルなシーンに最適です。



【機能的なポケット】

前面には実用的なポケットがあり、収納力も抜群です。日常使いに便利なデザインです。また防寒性にも優れているため寒い時期に良いかと思います。



- 色: カモフラージュ

- フード: あり

- ボタン: スナップボタン

- ポケット: 前面ポケットあり

- デザイン: バックデザインあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着 カモフラージュ

モッズコート

コットン