『ADMJ 新品未使用 トートバックA4サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 01時 07分に出品され03月11日 01時 07分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧下さりありがとうございます✨

ADMJの新品未使用品になります。



プレゼントにいただきましたが、私には大きく綺麗なうちに使っていただけましたらと出品いたしました。



御質問ございましたらコメントにてお願い致します✨







カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ADMJ

新品未使用 トートバックA4サイズ