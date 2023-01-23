『BONAVENTURA ステラ ショルダーバッグ ノブレッサレザーグレージュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 04時 17分に出品され03月20日 04時 17分に終了予定です。即決価格は62,480円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステラ ショルダーバッグ ノブレッサレザー

¥209,000

(税込)



現行で販売されてるものです。

購入後ほとんど使用することなく

保管していたのでとても綺麗です。



コンパクトなショルダーやクロスボディバッグとしても楽しめる2Wayストラップです。



シリアルナンバーと

説明書

保存袋がついてます。





【デザイン】

洗練されたベージュのレザー素材が特徴のBONAVENTURAのショルダーバッグ。シンプルでありながらエレガントなデザインは、様々なシーンで活躍します。



【機能性】

内部にはファスナー付きポケットや仕切りがあり、収納力も抜群。調整可能なショルダーストラップで、使いやすさも考慮されています。



【ブランドの魅力】

BONAVENTURAは高品質な素材と洗練されたデザインで知られ、長く愛用できるアイテムを提供しています。このバッグはそのスタイルと実用性を兼ね備えた一品です。



- ブランド: BONAVENTURA

- 色: ベージュ

- 素材: レザー

- 内部ポケット: ファスナー付きポケットあり

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ

- ロゴ: BONAVENTURAロゴ入り

- 金具: 金色の留め具

- 内部仕切り: 仕切りあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボナペンチュラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BONAVENTURA

ステラ

ショルダーバッグ

ノブレッサレザーグレージュ