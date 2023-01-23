『EASTPAK × BEAMS別注 Padded Pakr XL バックパック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 18時 09分に出品され04月11日 18時 09分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

EASTPAK × BEAMS別注

Padded Pakr XL バックパック リュック



BEAMSが40周年で別注した、『EASTPAK』の定番バッグパック「パデットパッカー」のXLサイズです。



シンプルなデザインとタフな生地で世界中の人々に愛されるリュック。

インラインのモデルの1口ポケットを2つに変更。



さらにジッププルは、BEAMSの別注のレザーストラップを採用しております。



程よい光沢感に強度の高い生地を使用したスペシャルな逸品です。



ショルダーは使い込むことで自身の体にフィットしてくるパットを採用し、背中にパットが入っていますので背負いやすくなっています。



ポケットはマチ幅もありストレスフリーな仕様を採用。



耐久性と機能性、使いやすさに拘り、どなたにでも合う普段使いに最適な仕上がりです。





《EASTPAK》

1960年代、アメリカで軍用ダッフルバッグやナップサックを製造するメーカーでした。

その後、シンプルな作りにコスパの高さから、大学生を中心に大ヒット。

RAF SIMONSや、A.P.C.、KRISVANASSCHEとのコラボレーションなど、取り組みも盛んな、世界中で愛されるブランドです。



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【実寸(cm)】

横幅36

高さ46

マチ16



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【状態】

特に目立つ傷や汚れ等はございません。



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【カラー】

ブラック 黒



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【生産国】

バングラデシュ製



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【素材】

表地 : ナイロン



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※送料を考慮し、ゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イーストパック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ EASTPAK

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