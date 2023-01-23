『VAN プレミアムスタジアムジャンパー 2023 Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 00時 09分に出品され03月14日 00時 09分に終了予定です。即決価格は15,074円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アイスホッケーをモチーフにした、2023年版プレミアムスタジャンです。一度試着しただけで、ほぼ未使用になります。



スタジアムジャンパー全体にワッペンが施されており、プレミアムと呼ぶに相応しい豪華な一着です。



日本製のネイビーメルトンに、イエローを基調とする刺繍が映えます。袖には1.2㎜～1.4㎜厚の牛革が使用されています。



表地：毛90% ナイロン10％

皮革部分：牛革

裏地：ポリエステル100%

中わた：ポリエステル100%

リブ部分：アクリル66％ 毛27％ ポリエステル6％ ポリウレタン1％



着丈：66

胸囲：132

肩幅：52

袖丈：64

裾囲：75 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヴァンヂャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VAN

プレミアムスタジアムジャンパー

2023

Lサイズ