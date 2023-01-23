『マークジェイコブス トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 07時 38分に出品され03月31日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから2～3回程しか使ってないので状態はとても綺麗ですが、底の部分が少し禿げちゃってます。



早急に売り切りたいので即購入おkです♡

お値下げご希望であればコメント下さい♪♪



質問等あれば気軽にコメント下さい( ˙꒳​˙ᐢ )！！





■ブランド：MARC JACOBS (マークジェイコブス)

■カテゴリ：トートバッグ

■SMALL TRAVELER TOTE

■カラー：ブラック

■素材：キャンバス/95%コットン、5%ポリエステル

■サイズ(約)：横(W)32cm×縦(H)25cm×マチ(D)15cm

■ショルダー長さ：93～145m

■開閉ファスナー

■内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2

■付属品：-ストラップ 、保存袋

■キャンバス生地特有の色ムラや色とび、色移り、繊維のスジが見られる場合がございます。生地の特性によるもので避けられないものですので、あらかじめご了承の上お買い求め下さい。

カラー···ブラック



素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マークジェイコブス

トートバッグ