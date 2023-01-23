『✨現行品✨ プラダ 2way ショルダーバッグ エンボス IC反応 ホワイト白色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 03分に出品され03月24日 16時 03分に終了予定です。即決価格は49,720円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #小悪魔ランドのバッグshop



他にも色々出品しておりますのでご確認ください(^^)



▶︎商品詳細◀︎

PRADA プラダ

2way ショルダーバッグ ハンドバッグ

小物入れ エンボス加工 ポーチ付き

三角ロゴ ゴールド金具 ICチップ RFID 1BA333

ロゴプレート ロゴ型押し 刺繍

肩掛け 斜め掛け



▶︎色◀︎

ホワイト 白色



▶︎素材◀︎

サフィアーノレザー



▶︎サイズ◀︎

タテ : 約19cm

ヨコ : 約17cm

マチ : 約6.5cm

ハンドル : 約11cm

ショルダー : 約124cm調整可



平置き実寸。



▶︎状態◀︎

中古品ですので使用感はありますが、

全体的にこれといった大きなダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけます(^-^)



※主観になりますので写真にてご確認ください。



▶︎配送◀︎

1〜2日程度で発送いたします。

諸事情で遅れる際はありますがその時は事前に連絡させていただきます。

お急ぎの場合はご連絡下さい(^^)



▶︎返品について◀︎

こちら都合での返品などは着払いにて対応させていただきますのでご安心ください。

到着後のサイズの勘違いなどの理由は要相談となりますのでご了承下さい。



▶︎注意事項◀︎



※大手リサイクルショップより購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。



購入前にプロフィールの一読をよろしくお願いします。



商品番号 : t89 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨現行品✨

プラダ

2way

ショルダーバッグ

エンボス

IC反応

ホワイト白色