『Chloe クロエ WOODYバスケット カゴバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 10時 54分に出品され04月15日 10時 54分に終了予定です。即決価格は34,935円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年6月にChloeの店舗で購入したクロエの丸型カゴバッグです。

購入時の保存袋、タグ、正規品証明書付きとなります。

購入してから一度も使用せず、保存袋に入れて

保管しております。



新品、未使用です。

よろしくお願い致します(*´ω｀*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Chloe

クロエ

WOODYバスケット

カゴバッグ