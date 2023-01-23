『新品未使用◎ダコタ Dakota レザー ショルダーバッグ ブルー 紺色【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 05時 38分に出品され03月22日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★返品対応について

偽物だった場合全額返金します。



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★購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



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真贋鑑定済みの【確実正規品】です。





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★商品状態

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タグ付き未使用品です！

写真を良くご確認ください。



★ 商品説明

サイズ

縦:約24cm

横:約24cm

マチ:約3cm

ショルダー:約110-130cm

ショルダーは斜めがけできます。



※個人の採寸になりますので、

数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)







⭐︎サイズにより匿名配送内で発送方法を変更する場合がありますのでご理解ください。

また、圧縮したり小さく折り畳んで梱包いたします。梱包の際のシワはご容赦ください。





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◎ペットなし

◎喫煙者なし



素材···ナイロン



カラー···ブルー



素材···本革



カラー···ブルー

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダコタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用◎ダコタ Dakota

レザー ショルダーバッグ ブルー 紺色