『黒 クロコダイル ビジネスバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 16分に出品され03月11日 20時 16分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【機能性】

2つのハンドルが付いており、持ち運びが便利です。また、ファスナー付きで中身を安全に保管できます。



【ビジネスシーンに最適】

このバッグは、重要な書類やデバイスを収納するのに最適なサイズで、プロフェッショナルな印象を与えます。



- 色: 黒

- 素材: クロコダイル

- スタイル: ビジネスバッグ

- ハンドルの数: 2

- ファスナー: あり

横幅37高さ27底幅7

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 黒

クロコダイル ビジネスバッグ