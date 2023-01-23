『Hender Scheme tomorrowland スリッポン ローファー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 39分に出品され03月22日 01時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エナメル



色合い(主観)(color) 黒



アウトソール全長実測(outsole length) 約26cm

アウトソール横幅実測(outsole width) 約8.5cm

シロウト計測ですがご参考ください。





サイズ表記(Size notation) 釘3

サイズのcmは一般的な換算表を用いて変換しているだけですので、正確にはサイズ表記のほうをご参考ください。



タグ(tag)なし

箱(box)なし



撮影に使われている道具は付きません。



稀にアウトソール全長とサイズ表記を混同する人がいるのでご注意ください。



梱包について

詰め物をまず靴の中に入れます。そして靴底同士を合わせる形の状態でプチプチを巻きます。それを袋に入れて発送します。これが基本形ですが、靴によっては変わる場合もあります。





tiltir20241021_ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23cm ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Hender

Scheme

tomorrowland

スリッポン ローファー