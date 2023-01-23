『濱野 バッグ 濱野皮革工芸 濱野 皇室御用達【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 10時 04分に出品され04月08日 10時 04分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 濱野

バッグ

濱野皮革工芸

皇室御用達

トートバッグ



濱野正式取扱店で購入しました。

購入したお店では現在85800円で販売されており、ブラックは売り切れとなっております。



６年程前に購入し10回くらい使用、その後クローゼット保管。



流石濱野のバッグで購入してから年月がたっていますが丈夫で状態も良いです。



綺麗な品と思いますが、細かな傷なども含め画像を多く載せておりますので、状態等ご確認頂けたらと思います。



画像1.16枚目は参考画像です。



中のデザインも可愛く使いやすいサイズです^ ^

是非ご検討ください。







【商品説明】

キレイな大人の『HANAEL（ハナエル）』ライン



大人気のフィオーレボクシーに、大きすぎず、小さすぎない、ちょうど良いサイズ感の「 フィオーレ ミドルボクシー」が新たにお目見え。



シュリンク加工を施した柔らかいレザーを贅沢に使用。

フカフカで柔らかく心地よい手触り。



中地には、濱野の同じく130年以上の歴史を持つイギリス老舗リバティ社の小花柄プリントを贅沢に使用。



リバティプリント地と濱野の技術が掛け合わせることで現代的にアレンジさせた上質なアイテムに早変わり。



女らしいフォルムや、ハナエルのロゴチャームが程よいきちんと感を演出。



女性にうれしいサイズ感で、A4ファイルまでしっかり収納可能。（※A4ファイルはぎりぎり入りますが、上ファスナーは閉まりません）



スタイリングにプラスするだけで、全体のバランスを整えてくれる嬉しいサイズ。



本体を傷つけない4つの底鋲付き。



定番の「フィオーレボクシー」に比べ、膝に乗せた時にはみ出しにくいので、通勤の電車の中でも隣りを気にせず安心してお持ちいただけます。



★商品仕様

［サイズ］縦23×横31×マチ13cm

［素 材］ボディ：牛革/内装：コットン（リバティ社花柄プリント）

［重 さ］580g

［仕 様］中/ファスナー×１、オープン×２、外/ファスナー×１

［生産国］日本製





濱野

バッグ

濱野皮革工芸

皇室御用達

トートバッグ

ファスナー付き

軽い

自立

本革

レディース

日本製

ハナエル

フィオーレ

ミドルボクシー ト

リバティプリント

ハンドバッグ

牛革

黒

通勤バッグ

ブランド



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: デンハマノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 濱野

バッグ

濱野皮革工芸

濱野

皇室御用達