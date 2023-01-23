『Swingle ダウンコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 20時 14分に出品され05月09日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スウィングルのダウンコートです。

ブラウンで着回しやすいです。

とても軽くてお勧めです！！

2回の着用で美品です。

クリーニング済みです。

目立つ汚れなどありませんので綺麗なうちにお譲りします。



Apweiser-rishe

JUSGLITTY

Rirandture

Mystrada 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: スウィングル カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Swingle

ダウンコート