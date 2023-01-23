『WH-1000XM5 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 21分に出品され03月31日 11時 21分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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充電、Bluetooth接続、有線接続、ノイズキャンセリング、問題なく動作いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし