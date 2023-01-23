『ロサンゼルス ドジャース 来場者限定 ボブルヘッド Dia de Los【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 18時 25分に出品され04月30日 18時 25分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発送が次回帰国後12/30なり、大変お待たせしてしまいますが何卒よろしくお願いします＊





大谷翔平選手が所属する

ロサンゼルス ドジャースのスタジアムで

Día de Los Dodgers Night Ticket Package

というチケットを購入された方のみが

受け取れるすごく数の少ないボブルヘッドです。

受け取った時から蓋が少し歪んでましたので

蓋を開けて上からだけ確認しておりますが中身は出しておりません。



箱に入れて発送させて頂きます。

配布のものなので、

箱の凹みや細かい傷、色むらなどあるかもしれません。ご了承ください



またキャンセル、お品のお返しは受け付けておりませんのでお約束してくださる方のみ

ご購入頂きますよう、よろしくお願いします





#diadelosdodgers

#ボブルヘッド





ユニークなデザイン】

このボブルヘッドは、ロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着たカラベラ（骸骨）デザインで、特別な「Dia de los Dodgers」イベントを祝っています。



【コレクターズアイテム】

ドジャースファンや野球愛好者にとって、貴重なコレクターズアイテムとして最適です。オリジナルボックス付きで、飾りやすさも抜群です。



【サイズとディテール】

約20cmの高さで、目を引くカラフルな色合いが特徴です。



- デザイン: ドジャースのユニフォームを着たカラベラのボブルヘッド

- 色: 青、白、黒、オレンジ、緑

- サイズ: 約高さ20cm

- パッケージ: オリジナルボックス付き

- テーマ: Dia de los Dodgers



種類···雑貨



詳細···ボブルヘッド



リーグ名/大会名···メジャーリーグ/MLB



チーム(球団)名···ロサンゼルス・ドジャース



タイプ···球場 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メジャーリーグベースボール