『BEAUTY & YOUTH レザージャケット M 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 14分に出品され03月24日 13時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ感が大きいため出品します。

汚れ等はなく、綺麗な状態です。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- ブランド: BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BEAUTY

&

YOUTH

レザージャケット



M

黒