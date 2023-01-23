『新品 TATRAS LTLA23S4256D 01 プロメラダウンジャケット S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 15時 51分に出品され04月28日 15時 51分に終了予定です。即決価格は25,900円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

★2023年春夏新作★ TATRAS タトラス LTLA23S4256D 01 レディース PLOMELA プロメラ ダウンジャケット ダウンコート タトラスダウン フーディー ブラック(新品)



【型番】

LTLA23S4256D_01_BLACK



【カラー】

01 BLACK（ブラック）



【サイズ】

01(S)

約：着丈67cm 身幅43cm 肩幅38cm 袖丈60cm



【素材】

表：裏地：ナイロン 100%

中綿：ダウン90%、フェザー10%



【仕様】

フード：スナップ＋ファスナーで取り外し可能

表：ファスナー式ポケット×2

内側：ファスナーポケット×1



【付属品】

ハンガー、製品管理タグ

※その他 付属品はございません。



【買い付け地】

EU タトラス正規代理店



【参考価格】

106,700円（税込み） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

TATRAS

LTLA23S4256D

01

プロメラダウンジャケット

S