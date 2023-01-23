『⭐︎スピケア カッサ v3 aggressive kassa ラジオ波 新品！⭐︎【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 02時 17分に出品され04月21日 02時 17分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です。



V3アグレッシブカッサRF

38,280円税込

［商品詳細］

初代カッサにラジオ波が追加されて新登場！

小型マシーンなので細かいパーツまでピタッと密着し、ピンポイントで刺激を与え理想的な立体小顔に導いてくれます。



［仕様］

●EMS・パッティング・ラジオ波が同時に出力

●弱・中・強の３段階レベル

●USB充電



美容器具が好きで色々と購入

しております。

軽いので使い心地はよいです。

断捨離中で他の美容器具もありますので

こちらは出品いたします。

よろしくお願いします。





出品している商品は、新品、usedどちらも自宅保管であることにご理解ある方のみ購入下さい。

細かい点等が気になる方は、ご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スピケア