『未使用級✨️ COACH ボディバッグ クロスボディ シグネチャー ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 15時 18分に出品され04月06日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム



COACH コーチ ショルダーバッグ ウエストバッグ ポーチ ボディバッグ ボディー メンズ レディース

シグネチャー チャーム 男女兼用 ユニセックス

F84711



○サイズ



横32cm

たて11cm

マチ7.5 cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



※素人採寸なため、多少の誤差はご了承ください。





○状態



S

まだまだ長く使っていただけるお品だと思います✨



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N 新品未使用



S 新古品：汚れ・傷・着用感がほぼ無い、もしくは目立たない、非常に状態の良い中古品です。



A 美品 : 全体的もしくは一部に若干の薄汚れ、色褪せや多少の傷、毛羽立ち、汚れなどございますが、使用に問題はなく比較的状態のよい中古品です。



B 良品：全体的に汚れや色褪せ、多少の傷、毛羽立ち等見受けられますが、状態を気にされない方であれば使用に問題はない状態の中古品です。



※写真と文章でなるべく状態を誠実にお伝えするよう努力しますが、カメラの性能上色写りが若干違う可能性、小さな傷の見落としがある可能性がありますのであらかじめご理解ください。



○カラー



ブラック 黒

グレー 灰色



○配送



簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂きます。畳みジワはご容赦ください。



※出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



※商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願い致します。





気になることがあればお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用級✨️

COACH

ボディバッグ

クロスボディ

シグネチャー

ブラック