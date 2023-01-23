『【廃盤】パタゴニア キャリーケース リュック 2way 機内持ち込み ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 18時 46分に出品され04月10日 18時 46分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Patagonia パタゴニア キャリーケース リュック バックパック 2way 旅行鞄 MLC ウィーリー

スーツケース Wheelie 激レア 廃盤品 希少



○採寸、サイズ

タテ約54cm

ヨコ約35cm

マチ約19.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○アイテムの状態

内側にシミ、スレなどがありますが目立たず、チャック、車輪など問題なく動作しまだまだ末長くお使い頂けます！



○カラー

ブラック



○素材

ナイロン



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します。質問等ございましたら気軽にお尋ね下さい。



※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



カラー...ブラック



特徴...機内持ち込み可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【廃盤】パタゴニア キャリーケース リュック 2way 機内持ち込み ブラック