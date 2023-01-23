『Nike Air Force 1 ホワイト/グリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 27分に出品され03月20日 22時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このNike Air Force 1は、ホワイトとグリーンのコンビネーションが特徴的で、シンプルながらもスタイリッシュ。



【用途】

カジュアルな日常使いからスポーツシーンまで幅広く活躍する一足です。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Force 1

- 色: ホワイト/グリーン

- ソール: ラバーソール



メルカリで新品購入。想像とデザインが違ったので、出品します。

外で一度だけ履いたのみです。

専用箱、タグ無しです。

段ボールで発送します。



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー...グリーン



モデル名...AIR FORCE 1



#ナイキ

#エアフォース1

#スニーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Force

1

ホワイト/グリーン