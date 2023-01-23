『アップル Macbook Air M3 2024 15インチ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 21時 42分に出品され04月23日 21時 42分に終了予定です。即決価格は103,400円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アップル Macbook Air M3 2024 15インチ



Air/モデル: M3 2024

シリーズ: Macbook Air

ディスプレイサイズ: 15インチ

ブランド: アップル



定価198,800円



6月に購入し、ほとんど使用しておりません。

最大容量100%です。

付属品は全て揃っています。



画面にフィルムを貼り、外装も透明のケースをはめていますので、ほぼ傷はないと思います。

フィルム等は付けたまま発送しますので、

不要でしたら外してください。



#APPLE 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル