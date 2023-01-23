『MARSLY 痛バ 痛バッグ マーズリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 10分に出品され04月24日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,099円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 何度か使用しました。

1枚目左側にうっすらと少し汚れがあります。(6枚目にアップの写真載せてます)

角度によって影が見えたり見えなかったりします。

ご指摘いただくまで気付かなかった程度です。

4枚目中の見えない部分に汚れがあります。

その他目立った汚れはありませんが気になる方はご遠慮ください。



付属品は5枚目が全てになります。

その他サイズ等の詳細はホームページをご確認ください。



https://marsly.stores.jp/items/62c041c40046073044426a9c



お値下げ不可

梱包は簡易包装になります。

＋1000円でご希望の梱包・発送方法対応可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARSLY

痛バ

痛バッグ マーズリー