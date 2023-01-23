『TXT LIVE開催記念ラキドロ 福岡【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 06時 44分に出品され03月18日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,688円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品について】

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スビン ヒュニンカイ コムタクチズ

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6枚セット



入ってきた入れ物は曲がりがあるため、別のスリーブに入れて発送します。





海外製品であることもあり、擦り傷等がある場合がございます。

ご了承くださいませm(_ _)m





【購入.発送について】

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★ 即購入◎ ※購入後は必ずメッセージをお送りください。

★ 他出品物とのまとめ買いも可能なので、お声がけください

★ スリーブ+厚紙補強+水濡れ防止





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ヨンジュン

スビン

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テヒョン

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トレカ



グループ名...TOMORROW X TOGETHER 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用