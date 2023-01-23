『✨️美品✨️FURLA パイパー 2way トップハンドル フォーマル ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 21時 03分に出品され03月10日 21時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



FURLA フルラ

PIPER パイパー

ハンドバッグ 2way

ショルダーバッグ 斜めがけ

バック かばん 鞄

手持ち 手提げかばん

クロスボディ

レザー 本革 革 皮

金具 ロゴ金具 ゴールド金具

通勤 通学 旅行

フォーマル エレガンス おしゃれ 素敵

冠婚葬祭 シンプル

南京錠 チャーム

レディース



■カラー

ブラック BLACK 黒



■仕様

ポケットの数

外側:1

内側:3



■付属品

チャーム

ショルダーストラップ

保存袋



■素材

レザー



■サイズ(cm)

・ヨコ:28.5(底面)-25(上部)

・タテ:23

・マチ:14

・持ち手:29

・ショルダー:96.5(5段階調節可能)

・重量:689g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。



■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



■状態

多少の使用感と使用によるスレ傷(底面4つ角)・シミ(内側ポケット)ありますが、大きく目立った汚れや破れは見当たらずキレイな状態ですので、まだまだご愛用頂けるかと思います。





⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️

⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️



■配送

宅配便

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。



■注意事項

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。

・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。





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管理番号 EE000521 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨️美品✨️FURLA

パイパー

2way

トップハンドル

フォーマル

ブラック