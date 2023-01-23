『PRADA プラダ 三角ロゴ ジャガード キャンバス レザー 2wayバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 37分に出品され03月10日 10時 37分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感はありますが、大きな目立つ汚れ、大きなダメージがなく、まだお使いいただけると思います。



【お伝え箇所】

バック四隅のレザーに、スレがありますので、必ず

画像でご確認ください。

ハンドル部分の内側が、使用によりレザーの一部が黒っぽくなっております。こちらもご確認のうえ、ご購入ください。



【お願い】

画像を良くご確認いただき、ご不明な点は回答いたしますので、ご質問いただき、ご確認、ご理解をいただいたうえ、ご購入くださいますようお願いいたします。

すり替え防止のため、返品はお受けいたしかねます。中古品となりますので、レザーのスレなどのダメージなど、ご不安な方は、お買い求めをお控えいただけますと幸いです。



【素材とデザイン】

キャンバス素材にロゴ刺繍が施されており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。ダークブラウンのレザーのハンドルが高級感を引き立てます。



【実用性】

日常使いに適しており、収納力も抜群です。

リボン付きの装飾が可愛らしさを加えています。



- ブランド: PRADA

- 色: ベージュ

- 素材: キャンバス

- デザイン: ロゴ刺繍

- ハンドル: ダークブラウンレザー

- サイズ: 大きめ

- 装飾: リボン付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ

三角ロゴ

ジャガード

キャンバス

レザー 2wayバッグ