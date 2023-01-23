『超美品 SHIMANO S-PHYRE RC903 26.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 16分に出品され03月09日 22時 16分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|シマノ
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落札価格17480円
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