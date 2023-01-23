『新品未使用 TUMI ナイロン レザー 2way ビジネス バッグ 黒 A4【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 10時 05分に出品され03月07日 10時 05分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■お値下げのご相談受け付け中



コメントにてご希望の価格を



お声掛けくださいね。



古物商許可証取得済み



★返金保証有り★



万が一、コピー品であった場合。

また、当店過失による写真や説明文で

判断できない不具合があった場合には、

返金対応致します。



購入先

古物商だけが取引することができる

古物市場や古物商オークションにて

鑑定済みの正規品のみをあつかって

おりますので、ご安心ください。



極美品



"◇ブランド名

トゥミ



◇品名



0481708D



Macon Laptop Carrier



ブリーフケース



ビジネスバック



ショルダーバッグ



A4収納



2way



パソコン ケース



◇カラー系統



ブラック



黒





◇サイズ

約

約 縦28cm 横40cm マチ4cm





◇付属品



本体



ショルダーベルト





◇仕様







◇状態



新品 未使用品



保管品







水濡れ対応して発送させていただきます。



他にも素敵な商品がたくさんあります♡

↓ ↓ ↓ ↓

#TomoBrand





素敵なご縁ありますように。

よろしくお願いします♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用

TUMI

ナイロン

レザー

2way

ビジネス

バッグ 黒 A4